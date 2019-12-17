"Заехал с лихих 90-х": Тищенко отличился в Раде показательным хамством

Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что выступление в Верховной Раде ее коллеги из фракций "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, перекрывал депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, добавив соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскрольте доконца). По словам депутата, такие действия народных избранников не имеют ничего общего с парламентаризмом. Она добавила, что некоторым коллегам Тищенко по фракции было стыдно.

Геращенко отметила, что все замечания коллег нардеп игнорировал и продолжал "стоять потолком и корчить гримасы".

Тищенко во время выступления Гончаренко корчил гримасы

"Понимаю, что некоторые заехали на социальных лифтах в ВР с лихих девяностых, без промежуточных станций и остановок, хотя бы на одну книгу. Но такого откровенного хамства и отсутствия элементарной этики не было ни в одном парламенте", – написала Геращенко.

Тищенко во время выступления Гончаренко корчил гримасы Facebook \ Ирина Геращенко

Тищенко во время выступления Гончаренко корчил гримасы Facebook \ Ирина Геращенко

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", ресторатор Николай Тищенко, который прошел в Верховную Раду по мажоритарке, взял себе помощницей 22-летнюю модель Марьяну Михолап.

Журналист нашего издания познакомился с 22-летней помощницей нардепа, ранее участвовала в отборе проекту "Мисс Украина", и взял у нее эксклюзивное интервью.

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