Новое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ожидается 13-14 мая.

Об этом пресс-служба ОБСЕ заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". Уточняется, что такие данные ведомство получило от спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

"Условия встречи еще предстоит определить в зависимости от развития ситуации с COVID-19", – отметили в пресс-службе.

Информированный источник сообщил агентству, что следующие переговоры, скорее всего, ожидаются 14 мая.

Мирные переговоры в Минске Иллюстрация

Напомним, заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля.

8 апреля была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до праздника Пасхи. Обмен состоялся 16 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что работа по освобождению незаконно удерживаемых Россией украинцев будет продолжаться до тех пор, пока последний узник не окажется дома.

Ранее бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук спрогнозировал новые точки разведения сил на Донбассе.