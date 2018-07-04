Задержания и пытки украинцев: Климкин призвал мир надавить на Россию

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал мировое сообщество надавить на Россию с целью освобождения из российских тюрем политзаключенных украинцев.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"В России 24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - узников Кремля. Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" - заявил Климкин.

В Росії 24 години на добу - нові вироки, затримання, тортури, каральна психіатрія щодо українських громадян - бранців Кремля. Закликаю всіх партнерів посилити тиск на Кремль, змусити його зупинити наругу над правами людини і звільнити політв'язнів! #FreeSentsov #FreeBalukh — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой включены требования освободить украинцев, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах на оккупированных территориях Украины.