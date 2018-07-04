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Задержания и пытки украинцев: Климкин призвал мир надавить на Россию

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Министр иностранных дел Павел Климкин призвал мировое сообщество надавить на Россию с целью освобождения из российских тюрем политзаключенных украинцев.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"В России 24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - узников Кремля. Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" - заявил Климкин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой включены требования освободить украинцев, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах на оккупированных территориях Украины.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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