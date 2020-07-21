Задержание террориста в Луцке: Зеленский отреагировал на операцию

Политика 22:13, 21.07.2020 Обновлено: 22:46, 21.07.2020

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных к освобождению заложников, удерживаемых в автобусе в центре Луцка.

Обращение он опубликовал 21 июля в своих соцсетях. Глава страны признался, что планы правоохранителей в ходе операции менялись.

"Жизнь человека – важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто день страдал в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", – написал Зеленский.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, захватившего автобус в Луцке.

Глава страны опубликовал видео о фильме "Земляне", как того хотел преступник, а после успешной операции удалил пост.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Россия объявила о готовности вакцины от COVID-19

"Л/ДНР" убили украинского воина, еще одного травмировали: в ВСУ ответили, – ООС

Появилось первое видео с захватчиком автобуса в Луцке

Заложница из Луцка по телефону – журналистам: что нельзя найти Зеленского, что он скрывается?

Пришло время украинского языка