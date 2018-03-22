Задержание Савченко: появилась реакция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины, которую планировала воплотить в жизнь внефракционный нардеп Надежда Савченко.

Также на своей странице в Facebook, он поблагодарил офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны.

"Цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", - написал Порошенко.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Сразу после принятия решения в парламенте Савченко задержали прямо в Раде.