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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Задержание Рудьковского: в посольство Эрэфии он максимум мог кинуть палку

4.3т

В СМИ появилась информация, что московская полиция задержала экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, который находился в федеральном розыске за нападение на российское посольство в Киеве. По версии следствия, 4 года назад во время беспорядков в Киеве он бросил камень в российское посольство.

Мдя... Они явно плохо представляют, кто такой Рудьковский. Камень? Кинул? В посольство Эрэфии? Он максимум мог кинуть палку. В посольстве. Если там была какая-нибудь "мисс чего-то там". А камень... Тогда это не Рудьковский. Или нам что-то недоговаривают.

Хотя может это у него традиция такая? Недавно в Дубае задержали, а теперь в Москве. Интересно, а в Киеве он продолжит эту традицию?

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Персона
Николай Рудьковский
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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Комментарии
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Николаенко Евгений
Николаенко Евгений
Это тот чувак, который возил в Париж за бюджетные деньги какую то шал,,,ву еще при Юще? Помню, помню )))
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Луговской Николай
Луговской Николай
Не шастай,Коля,там где не надо:).
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Да грязные кацапки. И- вонючие. Какую там палку... Да и страшные они, как моя жизнь..
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Иванов Вадим, если страшные -смешивай боярышник с денатуратом .А если воняют -бояра с антифризом .Правда ,печень возмущается ,но то таке.
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