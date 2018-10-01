В СМИ появилась информация, что московская полиция задержала экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, который находился в федеральном розыске за нападение на российское посольство в Киеве. По версии следствия, 4 года назад во время беспорядков в Киеве он бросил камень в российское посольство.

Мдя... Они явно плохо представляют, кто такой Рудьковский. Камень? Кинул? В посольство Эрэфии? Он максимум мог кинуть палку. В посольстве. Если там была какая-нибудь "мисс чего-то там". А камень... Тогда это не Рудьковский. Или нам что-то недоговаривают.

Хотя может это у него традиция такая? Недавно в Дубае задержали, а теперь в Москве. Интересно, а в Киеве он продолжит эту традицию?