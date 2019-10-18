Задержание Гладковского: адвокат дает брифинг. Видео

Адвокат бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого вчера задержали в аэропорту, Руслан Волынец, дает брифинг в Киеве.
Трансляцию ведет Прямой канал. По словам адвоката, он еще не знает, по какому поводу задержали Гладковского – повестку ему до сих пор не вручили.
Он отметил, что за прошлые 8 месяцев Гладковский несколько раз покидал территорию Украины и теоретически, если хотел бы скрыться, то мог сделать это еще раньше. А также предположил, что задержание не касается "вопроса Бигуса" (расследования журналистов о хищениях в Укроборонпроме).
Олег Гладковский
"В протоколе Гладковского называют подозреваемым, однако повестку ему не вручали. Поэтому я даже не знаю, что комментировать. Если дело касается завода, то могу сказать, что никаких управленческих решений Гладковский по нему не принимал. Возможно, это вопрос декларирования. Но опять е, пока сказать ничего не могу", – отметил Волынец.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наши деньги" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь ГЛАДКОВСКАЯ.
Гладковський-младший заявил, что подавать в суд на журналистов за обвинений.
Олег Гладковський инициировал прекращение его полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
В июле 2019 го Гладковський снова возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
В тот же день, 17 октября, Олег Гладковський объявил голодовку.
Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского, заявила, что ни о какой "попытку покинуть Украину" не может быть и речи.
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