Задержание Гладковского: адвокат дает брифинг. Видео

Адвокат бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого вчера задержали в аэропорту, Руслан Волынец, дает брифинг в Киеве.

Трансляцию ведет Прямой канал. По словам адвоката, он еще не знает, по какому поводу задержали Гладковского – повестку ему до сих пор не вручили.

Он отметил, что за прошлые 8 месяцев Гладковский несколько раз покидал территорию Украины и теоретически, если хотел бы скрыться, то мог сделать это еще раньше. А также предположил, что задержание не касается "вопроса Бигуса" (расследования журналистов о хищениях в Укроборонпроме).

Олег Гладковский

"В протоколе Гладковского называют подозреваемым, однако повестку ему не вручали. Поэтому я даже не знаю, что комментировать. Если дело касается завода, то могу сказать, что никаких управленческих решений Гладковский по нему не принимал. Возможно, это вопрос декларирования. Но опять е, пока сказать ничего не могу", – отметил Волынец.

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