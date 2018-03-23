Дано: дєвочька Гадя С., малоосвічена дурепа, але з сильним характером та харизмою. Все життя лузер, але один раз за життя зіграла єдину вдалу роль: героїні - політвязня, жертви репресій. В цій ролі здобула національне та міжнародне визнання та зібрала всі можливі "оскари" та "гремі". Після цього пробувалась на роль народного трибуна, вождя ширнармас, майбутнього президента, революціонерки, транслятора ідей Пуйла та Медвечука, і чи то терористки, чи то суперагентеси всіх розвідок водночас. У всіх ролях провалилась вщент, рейтинг значно нижче статистичної похибки соцопитувань, теракти віртуальні, у вигялді бла-бла по кабаках.

Питання: кому і з якого переляку спало на думку знову запропонувати їй оту єдину роль, яка їй вдається?! Для кого цей спектакль, де Гадя легко знову буде "звіздою сцени", та хто його замовив?

Вибачте, але в складну конспірологічну багатоходівку щось не віриться, не тут і не зараз. Але і в такий рівень ідіотизму якось повірити важко, навіть тут і зараз...