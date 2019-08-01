"Задача выполнена!" Порошенко объяснил назначение Гладковского

Пятый президент Украины Петр Порошенко пояснил назначение Олега Гладковского на должность первого замсекретаря СНБО, которую он занимал до марта 2019 года, наличием у него управленческих качеств.

По его словам, именно они помогли выполнить поставленную во время войны задачу - перевод на трехсменный режим предприятия "Укроборонпрома". Касательно обвинений в сторону Гладковского, Порошенко сказал, что его вину или невиновность должен определять суд, передает "УП".

"Я еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть какие-либо основания говорить о том, что было нарушено законодательство, пожалуйста – в суд", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко ВВС

Он подчеркнул, что любого человека, который нарушил закон, даже если он приближен к президенту, должно настичь наказание. При этом Порошенко признал, что Гладковский в какой-то мере стал его кадровой ошибкой.

"Но у меня был ряд очень удачных назначений, которые также не нравятся обществу", – заявил пятый глава государства.

По его словам, сейчас он не поддерживает с Гладковским каких-либо отношений: "...Я в последний раз видел его на заседании СНБО, где я его освободил. И по телефону не общался".

"Еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть претензии, передайте их в суд и привлеките к ответственности. Я считаю, что это недопустимо, когда 8 месяцев идут одни разговоры без каких-либо дел в суде. Это означает только одно - или чего-то не было, или это было использовано, как технология. Все", – резюмировал Порошенко.

Напомним, что журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которых Украина переплачивала в 3-4 раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертый президент Украины Петр Порошенко 4 марта текущего года указами уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Позже стало известно, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

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