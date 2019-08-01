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"Задача выполнена!" Порошенко объяснил назначение Гладковского

1.4т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко пояснил назначение Олега Гладковского на должность первого замсекретаря СНБО, которую он занимал до марта 2019 года, наличием у него управленческих качеств.

По его словам, именно они помогли выполнить поставленную во время войны задачу - перевод на трехсменный режим предприятия "Укроборонпрома". Касательно обвинений в сторону Гладковского, Порошенко сказал, что его вину или невиновность должен определять суд, передает "УП".

"Я еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть какие-либо основания говорить о том, что было нарушено законодательство, пожалуйста – в суд", – сказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что любого человека, который нарушил закон, даже если он приближен к президенту, должно настичь наказание. При этом Порошенко признал, что Гладковский в какой-то мере стал его кадровой ошибкой.

"Но у меня был ряд очень удачных назначений, которые также не нравятся обществу", – заявил пятый глава государства.

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По его словам, сейчас он не поддерживает с Гладковским каких-либо отношений: "...Я в последний раз видел его на заседании СНБО, где я его освободил. И по телефону не общался".

"Еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть претензии, передайте их в суд и привлеките к ответственности. Я считаю, что это недопустимо, когда 8 месяцев идут одни разговоры без каких-либо дел в суде. Это означает только одно - или чего-то не было, или это было использовано, как технология. Все", – резюмировал Порошенко.

Напомним, что журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которых Украина переплачивала в 3-4 раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертый президент Украины Петр Порошенко 4 марта текущего года указами уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Позже стало известно, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

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Персоны
Петр Порошенко Олег Гладковский
Место
Украина
Тег
СНБО
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