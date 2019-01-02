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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Зачем нас сталкивают лбами?

5.4т

Хочется с грустью признать, что политтехнологи научились нас успешно делить и разделять. Они делят нас по сортам, месту проживания, языку, вере, национальности, предпочтениям, гендеру, сексуальной ориентации. Они делят, а мы легко соглашаемся. А потом удивляемся, что мы разрозненны.

В 2004 году российские политтехнологи предложили Януковичу озвучить то, что Ющенко делит украинцев на три сорта: западных, центральных и юго-восточных. Предложили россияне, но использовали это украинские политики. И так качественно использовали тогда, что до сегодняшнего дня мы это расхлебываем.

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И сегодня эти технологии разделения продолжают успешно использоваться. Но придумывают то, на кого делить украинцев, уже не только россияне, но и наши отечественные креаклы. Все идет в костер выборов и во имя такой желанной победы. Интересы Украины, граждан и моральные ценности идут под нож технологов. И тогда мы слышим о том, что Порошенко - это Вальцман, а Тимошенко - это Капительман. Ведь антисемитизм все еще неплохо "продается" дремучим и не очень умным избирателям. Тем избирателям, кто немного поумнее рассказывают о том, что Юля сразу после инаугурации поедет в Москву сдавать Украину, а Зеленский станет на колени перед Путиным. Не забыв добавить про последнего, что он клоун и марионетка у которой в ж@пе рука Коломойского. И любой, кто голосует за ЮВТ русская консерва, голосующий за Зеленского продался Коломойскому, а те, кто отдают свой голос за Порошенко - шоколадная мразь. Все это с сочными эпитетами и оскорблениями в адрес оппонентов. Умным избирателям ничего не рассказывают. Их просто уже поместили в агрессивную предвыборную среду и они испытывают дискомфорт от происходящего.

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Кроме того свою лепту вносят полезные идиоты и ЛОМы на контракте, которые с пеной у рта рассказывают, что те, кто против их кандидата - это запроданцы, зрадники и подонки. И с удовольствием мусолят тему, что всех их оппонентов купили. Притом эта риторика свойственна практически всем симпатикам кандидатов в президентв. Но особое отвращение у меня вызывают ботофермы, которые так же используют практически все участники выборов. Вбросы с формированием требуемой им точки зрения происходят на основании выливания грязи на оппонента и вывешивания его грязного белья, а не показывая достоинства своего кандидата. Шаблоны оскорблений и темники с подготовленными тезисами у ботов более популярны, чем дебаты и обоснованая аргументация самих кандидатов.

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Все это еще больше разобщает украинцев, которые вместо объединения в период войны с Россией, начинают конфликтовать друг с другом. На этом конфликте многие политтехнологи хотят получить интересующий их результат, а российские спецслужбы пытаются на этом фоне усилить внутренний раскол. Нас сталкивают лбами для того, чтобы получить наши голоса. И цена вопроса для технологов - это булава для их клиента и деньги на счет, для них лично. Об уважении к чужой точке зрения или к чужим взглядам, которые не несут угрозу ни Украине, ни гражданам, уже не идется.

В общем все, как в той поговорке "И стали они так дружить, что не осталось камня на камне". Вы прослушали краткую историю конфликта между украинцами со схожими жизненными ценностями и взглядами. Я говорю о тех, кто хочет жить в независимой Украине. Так и хочется заорать:

-Хватит ругаться и конфликтовать друг с другом, пока у нас есть общий враг - Мордор и его сепарские марионетки, которые явно заинтересованы в этом расколе.

Но мало кто хочет учить историю, делать выводы и не совершать ошибок, которые совершили до них. Грабельное поле, вот символ современной Украины.

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Для тех, кто хоть немного знаком с еврейской историей известно, что одной из главных трагедий для евреев является разрушение первого и второго Храма. "Из-за чего был разрушен Первый Храм? Из-за трех грехов: идолопоклонства, разврата и кровопролития. Из-за чего же был разрушен Второй Храм, во время существования которого занимались Торой, соблюдали заповеди, делали добрые дела? Из-за беспричинной вражды между евреями, которая – как три греха, вместе взятые: идолопоклонство, разврат и кровопролитие" (Вавилонский Талмуд, Йома, 9б).

Нам не грозит потеря Храма. Ситуация более угрожающая. Из-за беспричинной вражды между украинцами мы можем потерять свое государство. Потому что разрозненное общество с трудом может противостоять всем внешним и внутренним угрозам. Особенно в период войны и кризиса. Подумайте об этом на досуге.

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Борислав БерезаБорислав Береза
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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Пигин Макс
Пигин Макс
Единственное что я понял, так это то, что украинцы - самая сцыкливая нация. Объединитесь уже и объявите войну России. Твари трусливые...
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Береза прав, но лишь частично. Демократическое государство не отменяет конфликтов внутри этого государства и общества. Оно лишь предполагает выполнения всеми некоторых общих правил. В живом организме неизбежны кризисы и катаклизмы. Именно они служат катализатором и движущей силой дальнейшего развития. Главное с водой не выплеснуть ребёнка. В этом Борислав прав. Бо Україна понад усе!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Береза, схожи на базар, купил себе гуся и ими мозги ему, оставь людей в покое и бобиков своих потешных отзови, Новый год все-таки
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Соколов Сергей
Соколов Сергей
Ильчук Андрей, пшол нах троль фсбшний.
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