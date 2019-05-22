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"Зачем нам 450 депутатов?" Советник Зеленского выступил за сокращение Рады

3.2тЧитать материал на украинском

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают идею с сокращением численности Верховной Рады.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал советник и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук, подчеркнув, что для внедрения реформ необходимо провести перепись населения.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - рассказал Стефанчук.

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Зеленский и Верховная Рада, иллюстрация

Зеленский и Верховная Рада, иллюстрация

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые 100 дней президентства Зеленского его команда намерена провести "аудит государства", чтобы "понять, в каком оно состоянии" и какими ресурсами располагает.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
реально их больше 150 не нужно,причем без постоянного проживания в Киеве,приехал на сессию,поерзал две недельки .и чеши домой ,
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Sekeliv Zadroka, первый раз с тобою согласен! Не такой ты и дурак, как кажешься!
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Grich Lara
Grich Lara
Господи,за дурною головою і ногам нема спокою,якщо хотів змінити закон про вибори,то для чого треба було розпускати Раду,треба було нажимати на них,щоб до осені був новий закон з відкритими( і тільки з відкритимт)списками,депутатам не було б куди дітися,або голосують, або за них не голосують,а так пішов нахрапом,рішив взяти всіх на ура по поняттям а не по закону,от і має те,що має,думає,що світ можна змінити одними кулаками,треба ще й розум мати,одної харизми мало,хоча він може має інше завдання до осені, розвалити, а не змінити Україну,тоді все робить вірно, і любий закон йому не указ
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Grich Lara, О-па! А вот и настоящий президент! Блондинка?
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Smith Lera
Smith Lera
Ви насправді перепис проведить за сто днів, як обіцяти, тільки гроші чур з держбюджету не витрачайте, блазнібені. А навіщо зеблазнюбені стільки радників та помічників, теж скоротити вас до б#сової ....
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