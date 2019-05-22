"Зачем нам 450 депутатов?" Советник Зеленского выступил за сокращение Рады

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают идею с сокращением численности Верховной Рады.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал советник и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук, подчеркнув, что для внедрения реформ необходимо провести перепись населения.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - рассказал Стефанчук.

Зеленский и Верховная Рада, иллюстрация obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые 100 дней президентства Зеленского его команда намерена провести "аудит государства", чтобы "понять, в каком оно состоянии" и какими ресурсами располагает.

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