"Зачем это нужно?" Военный США жестко высказался о возвращении "Л/ДНР" Украине

Возвращение оккупированных регионов Донбасса в состав Украины станет для Киева огромной проблемой, даже если Россия согласится вывести свои войска из "Л/ДНР".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. В качестве примера он привел оккупированный Россией грузинский регион Абхазию.

"Л/ДНР", как и Абхазия, если реально на это смотреть... Ну хорошо, россияне ушли оттуда. Путин умер, пришел другой, "новый Горбачев", и говорит – делайте, что хотите. Куда абхазы пойдут – обратно в Грузию? Не уверен, что их грузины примут с открытыми объятьями. Не уверен, что грузины их посчитают равноправными гражданами своей страны, особенно тех, у кого руки в крови, или когда-то в ополчении служили, или хлеб пекли для своих ополченцев. Как для бандеровцев – кто-то пек хлеб, значит, он уже предателем был, уже расстрельная статья", – заявил Табах.

"То же самое у вас – хорошо, вы вошли сейчас в "Л/ДНР", у вас достаточно войск. А дальше что? Кто инфраструктуру будет отстраивать? Какой дальше план? Как вы к этим людям будете относиться? Будут ли они равноправными гражданами или второго сорта? За кого они будут голосовать – опять за пророссийские силы? Зачем это нужно? Очень сложная ситуация", – отметил он.

По словам американского военного, президент РФ Владимир Путин хорошо научился создавать очаги нестабильности – "заколдованный круг" в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, на Донбассе.

"А дальше – без меня не разберетесь, садитесь со мной за стол – товарищ Рузвельт, товарищ Черчилль и я. Сижу за этим столом и с вами на равных обсуждаю проблему, которую я же и создал", – объяснил Табах логику российского лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский военный Гарри Табах прогнозировал, что президент России Владимир Путин в гибридной войне против Украины может перейти к тактике терактов.

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