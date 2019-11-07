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8 ноября • обновлено в 01:08
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"Забывал слова": Зеленский сделал признание об украинском и русском языках

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Президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе в изучении украинского языка.

В интервью, которое глава страны дал за рулем Tesla, он заявил, что даже начал забывать русский язык, на котором он раньше разговаривал в повседневной жизни.

"Уровень украинского языка, по моему мнению, растет. Но я знаю, что есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Может и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь его знать. Практика, больше говорить, лучше - с умными людьми", - сказал Зеленский.

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"Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова. Называю слово и говорю: "Как это по-русски?" - рассказал президент.

Как писал OBOZREVATEL, в новом интервью Зеленский также рассказал о работе депутатов от "Слуги народа" и войне на Донбассе.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
украинский язык русский язык
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