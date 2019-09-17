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17 сентября • обновлено в 10:32
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"Забудьте об инвестициях": Украине указали на угрозы из-за сожжения дома Гонтаревой

1.1т Читать материал на украинском

Для мировых политических и финансовых кругов сожжение дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой означает, что в Украине рулит бандитизм.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев. Он назвал пожар в доме бывшей главы НБУ "местью от схематозников и воров" и отметил, что последствия будут и для народа.

"Толпа может радоваться, потому что не понимает причин и следствий. Но последствия будут, в том числе и для толпы. Немного позже. Для мировых политических и финансовых кругов такие события вокруг имущества экс-главы НБУ, которую там уважают именно за уничтожение банковского схематоза, является крайне негативным сигналом: в Украине рулит бандитизм", – отметил Арьев.

Владимир Арьев

Владимир Арьев

Facebook Volodymyr Ariev

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Гонтаревой сожгли дом: появилось видео с места ЧП

По его словам, отныне можно не ждать зарубежные инвестиции, поскольку из-за таких действий отношение к Украине за границей становится все хуже.

"Никто не верит в случайности: сожжение автомобиля, затем саму Гонтареву сбила машина. В таких условиях забудьте об инвестиционных нью-васюках, о которых рассказывает президент и его люди. Отношение к стране за рубежом уже изменилось с положительного на подозрительное. И никакие либеральные решения не помогут, если в банку меда добавить ложку дерьма, это будет банка дерьма", – написал Арьев.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 17 сентября неизвестные подбросили бутылку с зажигательной смесью в дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Пожар удалось ликвидировать, однако дом сгорел почти полностью.

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Персоны
Валерия Гонтарева Владимир Арьев
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Міжнародний заговір рептилоїдів проти ах! якої керівнички Нацбанку!!!хехе
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Serov Oleg
Serov Oleg
только сумасшедшие могут инвестировать в укропапуасию.....скупать за бесценок оставшиеся от союза активы-это можно...и землю обязательно...а,майдануто-свидомое стадо на плантации,выращивать сельхозпродукцию под надзором польских панов...
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