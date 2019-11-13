Забудемо, каже. Кров.

Ігор Валерійович віджав через черговий неупереджений окружний суд 7,5 мільярдів у України, повеселішав, і вибухнув програмною заявою в інтерв'ю Нью Йорк Таймс.

Мабуть в якості відпрацювання профіту. І на перспективу подальших поофітів.

Забудемо, каже, кров.

В обіймах Росії через 10 років.

А Америка, сволота така, змушує нас воювати, а грошей на це не дає.

А без грошей Ігор Валерійович ніколи ні на що не підписувався.

Гешефт з росією, ймовірно, виявився більш плідним.

Забудемо, каже. Кров.

Паззл складається. Всі попередні події щільно лягають впритул зі сьогоденним.

Війська відводяться. Бійці гинуть і калічаться в процесі самого твердого з перемирій.

Преса готується до цензури.

Ми готуємося, до того, що справа в самому справедливому суді скоро буде на кожного з нас - невгамовно активних.

Суди готуються до напливу роботи, нашвидку штампують свавілля, і запасаються білими нитками, щоб накоро шити нові рішення.

Країна готується з захопленою підтримкою аплодувати підвищєнню тарифів і будь-який каламуті, що впарить їй молода команда.

Ігор Валерійович сьорбає каву, і поблажливо нарікає Америці, яка давно готує йому жорсткий суд і затишну камеру.

Тому, що він думає, що все порішав. І ми підемо дружити з росією. Тому, що вона сильніша.

І забудемо, каже. Кров.

Тому, що яка там нахер ваша кров, в порівнянні з великим гешефтом?

Ігор Валерійович превзувся з рятівників нації в миротворці імені триколора.

І вас всіх перевзують. Або в постоли. Або, не сумнівайтеся - у білі тапки, якщо упиратися хто буде.

Ну давайте, розкажіть мені хто небудь про випадковості і збіги.

Розкажіть мені, про те, що вуха росії не стирчать за всім цим бл*дськім цирком.

І про згущення фарб, розкажіть.

У вас ще є трохи часу.

Забудемо, каже. Кров.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!