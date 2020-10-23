Забродский раскрыл угрозу реформы ВСУ, которую предложил Арахамия

Народный депутат от "Европейской солидарности", генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский поддержал идею оптимизации армии, отметив, что сам процесс может нести в себе угрозу, которая может привести к сокращению боевых подразделений.

Во время рекламного перерыва "Свободы слова Савика Шустера" Забродский прокомментировал инициативу главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который предложил сделать акцент на усилении боеспособности Вооруженных сил.

Забродский отметил, что реформировать армию нужно, поскольку "это будет серьезным шагом вперед", однако идея несет определенные риски при реализации.

"Опасность кроется в том, что исполнители могут довести до того, что будет сокращаться количественный состав боевых подразделений, потому что их проще всего сократить. И снова придем к тому состоянию, в котором были ВСУ до 2014 года, когда все существовали в условиях вечного мира, когда никто нигде не видел противника и не видел перспективы применения Вооруженных сил по их прямому назначению", – рассказал нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Арахамия сообщил, что благодаря инициативе комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке проходит эксперимент по автоматизации армейских бригад и батальонов. Он заявил, что "до 40% армии – это небоевой состав", из которых 25% "носят бумаги".