Забродский: освобождение Цемаха ухудшит отношения Украины с Нидерландами

Освобождение ключевого свидетеля по делу о катастрофе самолета рейса МН17 Владимира Цемаха и его попадение в руки потенциальному виновнику трагедии может ухудшить отношения между Украиной и Нидерландами.

Об этом заявил член партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский, передает Facebook политсилы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, Цемах мог стать ключевой фигурой на Гаагском трибунале, все шансы попасть на который имеет военно-политическое руководство Российской Федерации.

Михаил Забродский Facebook "Европейская солидарность"

Забродский предполагает, что освобождение Цемаха может быть одним из условий обмена пленными.

"Лидер РФ Владимир Путин ничего просто так не делает. И многоходовая комбинация с обменом, манипуляция конкретными фамилиями, которые должны оказаться в списке –это не исключение. Возможно, это было одним из условий обмена. Поэтому не просто так появилось это сегодняшнее заявление Путина. И ключ к изменению отношений между Украиной и РФ лежит не в обмене, а в прекращении огня на востоке Украины и в исполнении Минских договоренностей", – отметил Забродский.

Напомним, что Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха. Его отпустили прямо из зала суда под личное обязательство.

В частности судья отменил постановление Шевченковского суда о продлении Цемаху меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2020 года.

Как писал OBOZREVATEL, Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть важным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", с которой сбили лайнер.

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