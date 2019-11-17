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17 ноября • обновлено в 16:56
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"Забрал средства Януковича в пользу государства": адвокат о причине задержания Гриценко

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Гриценко задержали за то, что он забрал средства Януковича в пользу государства.

Такое заявление сделал адвокат Денис Галанский.

"С 78 страниц подписанного известным на всю Украину прокурором К.Куликом сообщение о подозрении председателю правления ПАО" Укрэксимбанк "Александру Викторовичу Гриценко, конкретным действиям собственно Гриценко посвящено буквально несколько предложений.

А именно К.Кулик обвиняет Гриценко в том, что он как руководитель ПАО "Укрэксимбанк" настойчиво принимал меры по погашению задолженности по выданным банком кредитам, в том числе и за счет залогового имущества и средств.

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И преуспел, "на основании полученных судебных решений" (цитата) добился взыскания в пользу государственного ПАО "Укрэксимбанк" средств и имущества.

К.Кулик может сколько угодно расписывать кому принадлежали заставленные средства и имущество (Кулик пишет - преступной организации Януковича) и каким образом они были добыты.

Руководитель ПАО "Укрэксимбанк" Гриценко взыскал средства и имущество в пользу государственного банка и на основании судебных постановлений, так что не совершил ни одного правонарушения, наоборот, защитил интересы ПАО "Укрэксимбанк"".

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Место
Украина
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Треба вбивати Рябошапку і Зеленського, інакше скоро нас будуть ось так хапати.
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