"Забрал средства Януковича в пользу государства": адвокат о причине задержания Гриценко

Гриценко задержали за то, что он забрал средства Януковича в пользу государства.

Такое заявление сделал адвокат Денис Галанский.

"С 78 страниц подписанного известным на всю Украину прокурором К.Куликом сообщение о подозрении председателю правления ПАО" Укрэксимбанк "Александру Викторовичу Гриценко, конкретным действиям собственно Гриценко посвящено буквально несколько предложений.

А именно К.Кулик обвиняет Гриценко в том, что он как руководитель ПАО "Укрэксимбанк" настойчиво принимал меры по погашению задолженности по выданным банком кредитам, в том числе и за счет залогового имущества и средств.

И преуспел, "на основании полученных судебных решений" (цитата) добился взыскания в пользу государственного ПАО "Укрэксимбанк" средств и имущества.

К.Кулик может сколько угодно расписывать кому принадлежали заставленные средства и имущество (Кулик пишет - преступной организации Януковича) и каким образом они были добыты.

Руководитель ПАО "Укрэксимбанк" Гриценко взыскал средства и имущество в пользу государственного банка и на основании судебных постановлений, так что не совершил ни одного правонарушения, наоборот, защитил интересы ПАО "Укрэксимбанк"".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал