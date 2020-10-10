Инфицированные нардепы Рудик и Зинкевич рассказали о своем лечении коронавируса

Лидер партии "Голос" Кира Рудик и народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич на данном этапе не нуждаются в серьезном лечении COVID-19.

О своем состоянии они рассказали 9 октября в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

У политиков, которые принимали участие в эфире с помощью видеосвязи, спросили, чем они лечат коронавирус.

Зинкевич рассказала, что у нее симптоматическое лечение и она принимает минимум препаратов. Она заразилась новой инфекцией во второй раз, но, по ее словам, повторно болезнь проходит намного легче. Так, в первый раз нардеп попала в больницу и нуждалась в дополнительном кислороде.

Рудик в свою очередь сообщила, что чувствует себя намного лучше и сейчас ничего не принимает. В первые дни у нее была очень высокая температура, которую она сбивала жаропонижающими препаратами.

"Потом я принимала те же витамины, как и раньше в своей повседневной жизни", – рассказала она.

По рекомендации семейного врача нардеп пила много теплой жидкости, купила пульсоксиметр – прибор, который надевается на палец и измеряет уровень насыщения крови кислородом.

Рудик назвала COVID-19 болезнью наблюдения, требующей постоянного контроля за самочувствием.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как писал OBOZREVATEL, о COVID-19 Кира Рудик сообщила 28 сентября. Яна Зинкевич повторно заразилась коронавирусом, о чем сообщила 30 сентября.