Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий заявил, что ему не объяснили причин увольнения.

"Вчера на заседании правительства министры приняли решение о моем увольнении. И в уже лучших традициях – о своем решении я узнал от журналистов. Никаких объяснений и причин своего увольнения ни до, ни после увольнения не услышал", – сообщил Заблоцкий в Facebook вечером в пятницу, 3 июля.

По его словам, увольнению предшествовала масштабная информационная кампания с целью дискредитации в течение последних трех недель.

"Простыми словами "заказная чернуха". Ее заказчики – те, кто на протяжении многих лет зарабатывали миллионы долларов в уничтожении украинского леса", – заявил Заблоцкий.

"Я горжусь каждым своим днем ​​на должности председателя Гослесагентства и благодарен каждому, с кем работал бок о бок эти шесть месяцев", – добавил он.

Отметим, распоряжение об увольнении Заблоцкого с должности главы Гослесагентства было опубликовано на правительственном портале в четверг, 2 июля.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Кабинете министров заявили, что за 5 лет в Украине объем вырубки леса упал на 20%. Заблоцкий заявил, что именно осадки стали причиной наводнений, а попытки связать это с вырубкой леса – популизм.