За Зеленского на выборах готовы проголосовать чуть больше 30% украинцев, – опрос

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то за Владимира Зеленского проголосовали бы только 34,6% украинцев, которые определились с симпатиями и готовы прийти на участки.

Об этом свидетельствуют итоги опроса за 24-28 июня, которые опубликовали на сайте социологической группы "Рейтинг". На втором месте по уровню поддержки находится пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 11,4%. Затем следуют Юрий Бойко – 11,2%, Юлия Тимошенко – 7,2%, Игорь Смешко – 6,7%.

Симпатии украинцев Социологическая группа "Рейтинг"

Поддержка остальных кандидатов составляет менее 4%, а еще порядка 15% респондентов не определились со своим выбором.

Что касается действий нынешнего главы государства Зеленского, то их не одобряют 52% украинцев против всего 36% сторонников его политики.

Уровень поддержки политики Зеленского и других представителей власти Социологическая группа "Рейтинг"

Напомним, в опросе принимали участие 2 000 украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность результатов не превышает 2,2%.

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