За Зеленского на выборах готовы проголосовать чуть больше 30% украинцев, – опрос
Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, кандидатуру Зеленского поддержали бы чуть больше 34%
На втором месте в списке политических симпатий граждан находится лидер "ЕС" Петр Порошенко с уровнем поддержки в 11,4%
Что касается политики Зеленского, то ее не поддерживает уже 52% респондентов против 36% сторонников
Владимир Зеленский.
Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то за Владимира Зеленского проголосовали бы только 34,6% украинцев, которые определились с симпатиями и готовы прийти на участки.
Об этом свидетельствуют итоги опроса за 24-28 июня, которые опубликовали на сайте социологической группы "Рейтинг". На втором месте по уровню поддержки находится пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 11,4%. Затем следуют Юрий Бойко – 11,2%, Юлия Тимошенко – 7,2%, Игорь Смешко – 6,7%.
Симпатии украинцев Социологическая группа "Рейтинг"
Поддержка остальных кандидатов составляет менее 4%, а еще порядка 15% респондентов не определились со своим выбором.
Что касается действий нынешнего главы государства Зеленского, то их не одобряют 52% украинцев против всего 36% сторонников его политики.
Уровень поддержки политики Зеленского и других представителей власти Социологическая группа "Рейтинг"
Напомним, в опросе принимали участие 2 000 украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность результатов не превышает 2,2%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, показали, что если бы выборы президента Украины состоялись в июне 2020 года, то за Зеленского проголосовали бы 25,3% украинцев.
В целом рейтинг нынешнего главы государства за последние девять месяцев упал более чем вдвое – еще в сентябре 2019 года за него отдали бы свои голоса 56,1% опрошенных.
Что касается положительных оценок первого года президентства Зеленского, то их, по данным Центра Разумкова, высказали менее 37% украинцев.
Со своей стороны КМИС отметил, что доля украинцев, одобряющих действия Зеленского, за июнь снизилась на 9%.