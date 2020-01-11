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11 января • обновлено в 15:29
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Олександр Турчинов
Олександр Турчинов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Все статьи автора

За збитий український “Боїнг” має відповісти не лише Іран, а й Росія

2.1т
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За збитий український “Боїнг” повинно відповідати не тільки керівництво Ірану, але і РФ

Сьогодні керівництво Ірану змушене було підтвердити свою відповідальність за вбивство пасажирів цивільного українського літака. Це страшна трагедія, яка не може залишитися без суворого покарання винних. Рідні і близькі загиблих потребують не тільки нашого співчуття, але, в першу чергу, справедливості.

Іран визнав вину за збитий український Боїнг

Іран визнав вину за збитий український Боїнг

Це вже другий пасажирський “Боїнг”, який за останній час знищується російською ракетою. І так само, як і у випадку з малазійським літаком, керівництво РФ у своїх офіційних заявах намагалося не тільки підтримати Іран, як свого стратегічного партнера, але і дезінформувати міжнародну спільноту, вигадуючи брехливі версії цієї жахливої трагедії.

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Про військовий удар по Ірану, вбивство Сулеймані та "миротворця" Путіна: ексклюзивне інтерв'ю експосла Ізраїлю в Україні

Україна повинна негайно вимагати позачергового засідання Радбезу ООН з метою забезпечення проведення об’єктивного розслідування цього страшного злочину та притягнення до відповідальності не тільки керівництва Ірану, але і їх військового союзника - Російської Федерації, яка системно підтримує тероризм та в порушення міжнародних санкцій поставляла до Ірану смертоносну зброю, готувала військових фахівців і, не виключно, надавала безпосередню допомогу при підготовці ракетної атаки, що відбулася 8 січня.

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Автор
Олександр Турчинов Олександр Турчинов
Темы
Российская военная угроза Российско-украинский конфликт Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Теги
Новости России Ближний восток
Источник
Источник: Facebook Олександра Турчинова
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
сейчас начнётся русский народный танец Трепак в исполнении мутантов из-запоребрика
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Гибель украинского авиалайнера - заказ кремля.
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