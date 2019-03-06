"За три года ни одной посадки": Гриценко призвал уволить Холодницкого

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко называет абсолютно оправданным призыв посла США в Украине Мари Йованович о необходимости увольнения с должности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов. "Я давно говорил, что Холодницкий мог бы работать эффективнее. Антикоррупционные органы существуют уже два-три года, из наших с вами денег на их создание взяли миллиарды. Вопрос: где посадки? Хотя бы одна", — подчеркнул Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба Анатолия Гриценко

Он добавил, что за два-три года все те расследования, которые были начаты и главой НАБУ Артемом Сытником, и главой САП Назаром Холодницким, могли бы быть быстро завершены. Гриценко уверен, что в деле Холодницкого квалификационная комиссия могла поставить вопрос о его отставке, но ограничилась лишь выговором.

Кандидат в президенты подчеркивает, что ни один антикоррупционный орган не должен зависеть от президента.

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"На месте Холодницкого я бы сказал, что президент руководить не будет. Что меня избрали по конкурсу, чтобы я сажал всех, включая президента", — подчеркнул Гриценко.

По его мнению, то, что правительство США не закрывает глаза на коррупционные схемы, говорит о том, что украинская власть перешла все границы.

"Нынешняя власть их достала, потому что она ворует уже не только у украинских, но и у американских налогоплательщиков", — подчеркнул Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол США в Украине Мари Йованович призвала уволить с должности руководителя САП Назара Холодницкого. Она заявила, что тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверять вести эти самые дела.

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