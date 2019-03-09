За событиями 9 марта стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы – БПП "Солидарность"

События, которые произошли 9 марта в Киеве и Черкассах, не могут остаться без должной политической оценки и без соответствующих решительных действий со стороны правоохранительных органов.

Имеем дело с очередной попыткой окунуть Украины в хаос. Агрессор и реваншисты в течение пяти лет пытались и пытаются использовать для этого любые средства: бросание гранат в нацгвардийцев, провоцирование на улицах Киева столкновений с правоохранителями, блокирование улиц и тому подобное. Именно такого видеоряда традиционно стремится российская машина пропаганды. Все с одной целью – свержения демократической проевропейской власти, сообщает пресс-служба "БПП" Солидарность ".

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За подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы. Все время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украины изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов.

Мы требуем наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах и остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности.

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