|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

За событиями 9 марта стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы – БПП "Солидарность"

4.5тЧитать материал на украинском

События, которые произошли 9 марта в Киеве и Черкассах, не могут остаться без должной политической оценки и без соответствующих решительных действий со стороны правоохранительных органов.

Имеем дело с очередной попыткой окунуть Украины в хаос. Агрессор и реваншисты в течение пяти лет пытались и пытаются использовать для этого любые средства: бросание гранат в нацгвардийцев, провоцирование на улицах Киева столкновений с правоохранителями, блокирование улиц и тому подобное. Именно такого видеоряда традиционно стремится российская машина пропаганды. Все с одной целью – свержения демократической проевропейской власти, сообщает пресс-служба "БПП" Солидарность ".

За событиями 9 марта стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы – БПП "Солидарность"

facebook.com/nationalcorpkyivschina

За подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы. Все время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украины изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов.

Мы требуем наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах и остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Тег
БПП
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
15
9
Смешно
22
Интересно
9
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лютый Вадим
Лютый Вадим
С самого зарождения понятно , что все эти "национальные " ...- это проект Кремля и что денег на них жалеть Пуйло не будет .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Наивные! За этими событиями стоит негодяй аваков. Его 'нацики' просто перестарались и перевыполнили его же задание.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Путин Хуйло
Путин Хуйло
К сожалению, все националистические движения, как во времена ссср, также и сейчас, на западе и так называемом снг, куриловало кгб, а сейчас росиянские спецслужбы. Так что, они делают то что, выгодно кремлякам. Даже не догадываясь об этом. Жаль.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги