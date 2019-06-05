За "Слугу народа" хочет голосовать половина украинцев – опрос

За партию "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского на внеочередных выборах в Верховную Раду готовы проголосовать 48,2% избирателей. Речь идет о людях, которые определились со своим выбором и точно пойдут голосовать.

Об этом свидетельствуют итоги опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в период с 29 мая по 3 июня.

Также проходной барьер в парламент преодолевают "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%), "Европейская Солидарность" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) и партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

Верховная Рада

Партию "Сила и честь" Игоря Смешко готовы поддержать 4,3% избирателей, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко – 3%, Радикальнаю партию Олега Ляшко – 2,4%. Рейтинг остальных политических сил составляет менее 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко, при условии 5% барьера в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность" и "Батьківщина".

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