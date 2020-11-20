За "слугу" Иванова на заседании комитета ВР шесть раз голосовала неизвестная женщина

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства вместо народного депутата от "Слуги Народа", Владимира Иванова шесть раз проголосовала неизвестная женщина.

Об этом сообщили в общественной организации "Чесно". Два из этих голосований касались президентского законопроекта о всеукраинском референдуме.

Заседание Комитета ВР 18 ноября происходило в режиме видеоконференции на платформе Zoom.

Перед его началом глава комитета Андрей Клочко ("Слуга народа") провел перекличку, выяснив, что из 27 членов присутствует 22. Во время переклички Владимир Иванов на свою фамилию не откликнулся, его аккаунт в общей сетке окон также не появился. Впоследствии нардеп появился на несколько минут, остальное время в кадре было видно пустую комнату.

Во время голосования за проект закона о народовластии посредством проведения всеукраинский референдум №3612 на фоне пустой комнаты слово "за" вместо депутата сказал женский голос. Однако глава комитета разницы не заметил и продолжил процедуру голосования.

После этого было еще пять голосований, где за Иванова голосовала неизвестная женщина, которая ни разу не появилась в кадре:

По законопроекту о референдуме

Об одобрении рекомендаций комитетских слушаний

Об одобрении рекомендаций круглого стола

По ходатайству комитета о награждении наградами и отличиями ВРУ и Кабинета министров по случаю Дня местного самоуправления

По расписанию заседаний комитета на ноябрь-декабрь 2020 года.

За Иванова голосовала неизвестная женщина Чесно

"Честно" обратился за комментарием к "слуге" Иванову, но тот отказался от телефонного разговора и предложил личную встречу.

"Новоизбранный парламент не смог преодолеть кнопкодавство в сессионном зале и пошел еще дальше в нарушении закона, чем предыдущий созыв", – отметила координатор "Чесно" Вита Думанская.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 13 января подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами, принятый Верховной Радой 19 декабря 2019 года. Закон вводит уголовную ответственность для нардепов-кнопкодавов.