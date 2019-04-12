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"За селфи выстроилась очередь": Зеленского засекли в самолете

3.5тЧитать материал на украинском

Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заметили в самолете Киев — Париж, которым он летел на встречу к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Серией фотографий с ним поделилась в Instagram модель из Киева, сотрудница модельного агентства Wizard Models в Токио Мария Орлова.

"В одном самолете с будущим президентом. Как только высветилось табло "расстегнуть ремни", выстроилась очередь, чтобы сделать селфи с Зеленским. Я тоже не удержалась", — написала она в своих сториз.

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Зеленский в самолете

Зеленский в самолете

Instagram Марии Орловой

Зеленский в самолете

Зеленский в самолете

Instagram Марии Орловой

Зеленский в самолете

Зеленский в самолете

Instagram Марии Орловой

Зеленский в самолете

Зеленский в самолете

Instagram Марии Орловой

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля во Франции подтвердили, что президент Эммануэль Макрон примет у себя в пятницу, 12 апреля, лидеров избирательной гонки в Украине — шоумена Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко. Первой состоится встреча с Зеленским: в 15:00 по местному времени. Далее запланирован разговор с Порошенко.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Чим смерділо?
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Smith Lera
Smith Lera
Дівчинці, навіть не втямки, що при призедентові зе далі московії їй не полетіти.
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2
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Городецкий Сергей
Городецкий Сергей
Smith Lera, Откуда такая уверенность и кто сказал что у Зе не проевропейский курс?
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
пусть петя обычным рейсом полетит, его сразу выбросят без парашюта
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