"За селфи выстроилась очередь": Зеленского засекли в самолете

Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заметили в самолете Киев — Париж, которым он летел на встречу к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Серией фотографий с ним поделилась в Instagram модель из Киева, сотрудница модельного агентства Wizard Models в Токио Мария Орлова.

"В одном самолете с будущим президентом. Как только высветилось табло "расстегнуть ремни", выстроилась очередь, чтобы сделать селфи с Зеленским. Я тоже не удержалась", — написала она в своих сториз.

Зеленский в самолете Instagram Марии Орловой

Зеленский в самолете Instagram Марии Орловой

Зеленский в самолете Instagram Марии Орловой

Зеленский в самолете Instagram Марии Орловой

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля во Франции подтвердили, что президент Эммануэль Макрон примет у себя в пятницу, 12 апреля, лидеров избирательной гонки в Украине — шоумена Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко. Первой состоится встреча с Зеленским: в 15:00 по местному времени. Далее запланирован разговор с Порошенко.

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