Голова Комітету ВР з питань промислової політики та підприємництва

ЗА ДОЛАР ПО 50 ГРИВЕНЬ

Кожна гривня, заплачена за імпортний товар замість українського – це мінус в торговельному балансі країни.

У нас 10 років поспіль зовнішньоторговельний дефіцит. Минулого року “дірка” торговельного балансу - майже 6 млрд дол США.

Чим більше цей дефіцит, тим слабша гривня і вищі ціни. Якщо так піде далі, долар скоро буде по 50.

ЗА БЕНЗИН ПО 55 ГРИВЕНЬ ТА ІНФЛЯЦІЮ ЗА 30%

Наша економіка імпортозалежна на 55%. Падає гривня - інфляція росте.

Імпортні енергоносії – газ, нафта, бензин, дизель – здорожчають автоматично, як тільки "поповзе" курс в обмінках.

Це потягне стрімке зростання всіх цін та комунальних тарифів, які прив’язані до енергоносіїв.

ЗА НОВІ БОРГИ ПЕРЕД МВФ ТА ІНШИМИ КРЕДИТОРАМИ ДЕРЖАВИ

Одних лише відсотків за держборгом в 2018 році Україна заплатить 130 млрд грн. Це друга найбільша стаття видатків держбюджету. Більше ніж на освіту, медицину чи оборону.

В середньому на одного платника податку на доходи фізосіб приходиться 12 000 грн на рік або 1 000 грн на місяць видатків держбюджету лише на відсотки за держборгом.

Держборг вже зашкалив за 85% ВВП при критичній межі 60%. Якщо б за ним треба було розплатитись сьогодні, кожен з 43 млн українців, від дитини до пенсіонера, мусив би віддати $1750. У кожного є для цього кошти?

ЗА 3 МІЛЬЙОНИ БЕЗРОБІТНИХ І НОВИХ ЕМІГРАНТІВ-ЗАРОБІТЧАН

В Україні сьогодні і так майже 2 мільйони безробітних і ще більше емігрантів.

Купуючи закордоном товари, які виробляють українські підприємства, влада краде робочі місця українців і “дарує” їх іншим країнам!

Немає замовлень для українських підприємств - немає роботи, зарплат і пенсій для українців!

ЗА ТЕ, ЩОБ ПЛАТИТИ ІНОЗЕМНИМ КОРПОРАЦІЯМ ДЕСЯТКИ МІЛЬЯРДІВ З КИШЕНЬ УКРАЇНЦІВ

Купівля імпортних товарів кінцевого споживання – розвиток економік інших країн, створення там робочих місць, податки до їх бюджетів.

Кожна гривня сплачена українському виробнику це одразу 7 копійок податків до української казни і 8 копійок зарплати українцям. Не кажучи вже про ефект мультиплікатора, який посилює цей позитив в рази!

Кожна гривня імпорту – це додатковий державний борг і в середньому 4 копійки з гривні на його обслуговування щорічно! Хто не платить національному виробнику, платитиме іноземному кредитору!