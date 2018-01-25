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Віктор Галасюк
Віктор Галасюк
Голова Комітету ВР з питань промислової політики та підприємництваВсе статьи автора

За що насправді ті, хто проти "купуй українське, плати українцям"?

1.9т

ЗА ДОЛАР ПО 50 ГРИВЕНЬ

Кожна гривня, заплачена за імпортний товар замість українського – це мінус в торговельному балансі країни.

У нас 10 років поспіль зовнішньоторговельний дефіцит. Минулого року “дірка” торговельного балансу - майже 6 млрд дол США.

Чим більше цей дефіцит, тим слабша гривня і вищі ціни. Якщо так піде далі, долар скоро буде по 50.

ЗА БЕНЗИН ПО 55 ГРИВЕНЬ ТА ІНФЛЯЦІЮ ЗА 30%

Наша економіка імпортозалежна на 55%. Падає гривня - інфляція росте.

Імпортні енергоносії – газ, нафта, бензин, дизель – здорожчають автоматично, як тільки "поповзе" курс в обмінках.

Це потягне стрімке зростання всіх цін та комунальних тарифів, які прив’язані до енергоносіїв.

ЗА НОВІ БОРГИ ПЕРЕД МВФ ТА ІНШИМИ КРЕДИТОРАМИ ДЕРЖАВИ

Одних лише відсотків за держборгом в 2018 році Україна заплатить 130 млрд грн. Це друга найбільша стаття видатків держбюджету. Більше ніж на освіту, медицину чи оборону.

В середньому на одного платника податку на доходи фізосіб приходиться 12 000 грн на рік або 1 000 грн на місяць видатків держбюджету лише на відсотки за держборгом.

Держборг вже зашкалив за 85% ВВП при критичній межі 60%. Якщо б за ним треба було розплатитись сьогодні, кожен з 43 млн українців, від дитини до пенсіонера, мусив би віддати $1750. У кожного є для цього кошти?

ЗА 3 МІЛЬЙОНИ БЕЗРОБІТНИХ І НОВИХ ЕМІГРАНТІВ-ЗАРОБІТЧАН

В Україні сьогодні і так майже 2 мільйони безробітних і ще більше емігрантів.

Купуючи закордоном товари, які виробляють українські підприємства, влада краде робочі місця українців і “дарує” їх іншим країнам!

Немає замовлень для українських підприємств - немає роботи, зарплат і пенсій для українців!

ЗА ТЕ, ЩОБ ПЛАТИТИ ІНОЗЕМНИМ КОРПОРАЦІЯМ ДЕСЯТКИ МІЛЬЯРДІВ З КИШЕНЬ УКРАЇНЦІВ

Купівля імпортних товарів кінцевого споживання – розвиток економік інших країн, створення там робочих місць, податки до їх бюджетів.

Кожна гривня сплачена українському виробнику це одразу 7 копійок податків до української казни і 8 копійок зарплати українцям. Не кажучи вже про ефект мультиплікатора, який посилює цей позитив в рази!

Кожна гривня імпорту – це додатковий державний борг і в середньому 4 копійки з гривні на його обслуговування щорічно! Хто не платить національному виробнику, платитиме іноземному кредитору!

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Автор
Віктор ГаласюкВіктор Галасюк
Место
Украина
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