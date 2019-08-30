За прогулы и кнопкодавство – на выход: Зеленский внес в Раду исторический законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Документ был внесен как неотложный и предлагает внесение изменений в статью 81 Конституции. Проект закона уже опубликован на сайте парламента.

Так, причинами досрочно лишать нардепов своих полномочий указывается следующее:

Кнопкодавство - неперсональное голосование народного депутата, факт которого должен устанавливать суд.

Прогулы - отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии. В таком случае полномочия нардепа прекращает Верховный суд.

Переезд в другую страну для постоянного проживания и прекращение гражданства Украины. В таком случае его полномочия прекращает Верховная Рада.

Депутатам, которые решат сложить полномочия, предлагается самостоятельно объявлять заявление в Верховной Раде, а не писать его на имя спикера, как раньше. Кроме того, в случае смерти народного избранника, его полномочия прекращаются автоматически без решения парламента.

ВАЖНО: согласно ст. 81 Конституции оснований лишения мандата нардепа сейчас семь: личное заявление, обвинительный приговор суда, признание человека недееспособным либо пропавшим без вести, прекращение гражданства или эмиграция, возникновение не совместимых с должностью народного депутата обстоятельств, невхождение во фракцию своей партии или выход из нее, а также смерть.

Зеленский определился с наказанием для нардепов

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты накануне проголосовали за ряд важных назначений и законопроектов. Среди прочих, нардепы в первом чтении одобрили долгожданный законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

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