За последнюю неделю рейтинг партии "ЕС" вырос на 3%, а "Голос" потерял 2%

Партия "Слуга народа" поднялась за неделю почти на четыре строчки в рейтинге политсил, идущих на выборы в парламент.

Сейчас они имеют поддержку 45%. У политсилы "Европейская солидарность" Петра Порошенко плюс 3%. Такие данные опубликовала команда "Сегодня" и американская компания Edison research, которые провели соцопрос, говорится в сюжете ТРК "Украина".

Верховная Рада Высокий Замок

"Оппозиционный блок" за неделю нарастил 1,5 пункта, а "Оппозиционная платформа - за жизнь" потеряла 2 пункта, и имеет 11%.

Почти 2,5 пункта за неделю потерял "Голос" Святослава Вакарчука.

Согласно опросу, учитывая погрешность, сохраняет шансы попасть в ВР Радикальная партия.

Как сообщал OBOZREVATEL, шесть политических партий могут пройти в Верховную Раду Украины на досрочных выборах 21 июля, в тройке - партия пятого президента Порошенко "Европейская солидарность". Такие данные были опубликованы центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

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