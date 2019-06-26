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За последнюю неделю рейтинг партии "ЕС" вырос на 3%, а "Голос" потерял 2%

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Партия "Слуга народа" поднялась за неделю почти на четыре строчки в рейтинге политсил, идущих на выборы в парламент.

Сейчас они имеют поддержку 45%. У политсилы "Европейская солидарность" Петра Порошенко плюс 3%. Такие данные опубликовала команда "Сегодня" и американская компания Edison research, которые провели соцопрос, говорится в сюжете ТРК "Украина".

Верховная Рада

Верховная Рада

Высокий Замок

"Оппозиционный блок" за неделю нарастил 1,5 пункта, а "Оппозиционная платформа - за жизнь" потеряла 2 пункта, и имеет 11%.

Почти 2,5 пункта за неделю потерял "Голос" Святослава Вакарчука.

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Согласно опросу, учитывая погрешность, сохраняет шансы попасть в ВР Радикальная партия.

Как сообщал OBOZREVATEL, шесть политических партий могут пройти в Верховную Раду Украины на досрочных выборах 21 июля, в тройке - партия пятого президента Порошенко "Европейская солидарность". Такие данные были опубликованы центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

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Персона
Петр Порошенко
Теги
Партия "Европейская солидарность""Слуга Народа" Партия Вакарчука "Голос"
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Маслов Олег
Маслов Олег
Интересно, а за счет чего вырос рейтинг у ЭС? Хотя компания Edison research - американская)))))
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Партия }|{опа полюбому победит в этом гадюшнике))
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Durakov Ivan
Durakov Ivan
где Вакарчук ?
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