За "пленки Порошенко" с Деркачем рассчитались "Энергоатомом", – Арьев

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявил, что с Андреем Деркачем рассчитались за публикации так называемых "пленок" о разговоре Петра Порошенко и Джо Байдена, вернув ему контроль над НАЭК "Энергоатом".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. К этому, по словам Арьева причастен юрист Герман Галущенко, якобы крестник Деркача, которого назначили на должность вице-президента компании.

"Это тот самый Галущенко, который в 2013 году, при Януковиче, уже возглавлял юридическое подразделение "Энергоатома". Правда, недолго, где-то полгода, однако успел за это время проиграть суд в пользу российских фирм, которым украинская атомная генерация заплатила 28 млн долларов за искусственно начисленные долги. Решение принималось в Санкт-Петербурге, в российском Арбитраже", – написал Арьев.

По мнению нардепа, возвращение человека Деркача в "Энергоатом" стало своеобразным "гонораром" за публикации фейковых "пленок".

"Если вспомнить, что в 2000-х Деркач уже пытался взять всю атомную энергетику под контроль, чтобы потом ее приватизировать, то становится понятно, зачем сейчас "Энергоатом" фактически доводят до банкротства. Тогда при президентстве Ющенко удалось остановить этот сценарий. В правительстве финансовые злоупотребление Деркача оценивали в 3,6 млрд грн. И вот – второе пришествие Деркача", – подчеркнул политик.

По словам нардепа, назначение Василия Володина председателем Киевской ОГА – "это тоже часть схемы" мероприятия "Деркача в атомную энергетику". Ведь именно Киевской области принадлежит Чернобыльская зона отчуждения. Здесь совместно с американской компанией Holtec International реализуется ключевой для сокращения "атомной" в зависимости от России проект – Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.

"Объект должен быть введен в эксплуатацию до конца года, но после отставки с поста президента "Энергоатома" Недашковского с декабря 2019 работы на строительстве практически остановлены. Таким образом Россия снова усиливает свои позиции на рынке атомной энергетики Украины. Таким образом из-за отсутствия собственного централизованного хранилища Украина вынуждена ежегодно тратить до 200 млн долларов США на оплату услуг по вывозу и переработке отработанного ядерного топлива на территории России. На госпредприятие "Изотоп", которое занимается ионизирующими источниками излучения, тоже вроде завели людей Андрея Деркача", – добавил Арьев.

"В общем, картина ужасная. Деркач получил нормальную такую компенсацию за сфальсифицированные пленки и подрыв позиций Украины. Ему, человеку близкому к РФ, безразлично, что его фамилия фигурирует в отчете американской контрразведки. А вот Украина получила лишь неприятности со стратегическим партнером", – подытожил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля известный пророссийскими взглядами народный депутат Андрей Деркач вышел на пресс-конференцию с очередной "порцией" пленок, на которых, в частности, зафиксированы, как он заверил, переговоры тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых собеседники в дружеской манере обсуждают "минские договоренности".

Порошенко назвал эту запись "грубо смонтированным фальсификатом".