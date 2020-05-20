За "пленками Деркача" может стоять ЦРУ: источник назвал цель "слива"

Глеб Иванов Политика 16:58, 20.05.2020 Обновлено: 17:01, 20.05.2020

Так называемые "пленки Деркача" о разговоре между пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом могли быть слиты сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в спецслужбах. По их словам, президентов соединяют офицеры связи и их разговоры записываются, однако подобных "сливов" в истории не было. Была только публикация Белым домом стенограммы разговора президента США Дональда Трампа и главы Украинского государства Владимира Зеленского.

Как утверждают источники, оглашение этих аудиозаписей украинскому политику может свидетельствовать о том, что за этой игрой стоят самые высокопоставленные руководители ЦРУ.

"Исходя из того, что ЦРУ руководят республиканцы, а ФБР – демократы, можно сделать вывод, что "слив" так называемых "пленок Деркача" делался для нового витка противостояния между республиканцем Трампом и демократом Байденом", – пояснил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в партии "Европейская солидарность" заявили, что "пленки" о якобы давлении экс-вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко не имеют под собой никаких оснований, но в них заинтересована Россия.

  • По мнению нардепов, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию.

  • В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными".

Комментировать
Политика

Смотрите также

"Прогнозы хорошие": Мазур заявила о возвращении на телеэкраны после лечения рака

Швеция оказалась в лидерах по смертности в Европе: страна не вводила карантин

"Он очень хочет": Гордон заговорил об интервью с Януковичем

В Харькове начались репрессии против взбунтовавшихся медиков скорой из-за COVID-19

"Результат есть!" Зеленский подвел итоги первой встречи с Путиным