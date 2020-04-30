За перевозку груза якобы гуманитарного груза из Китая в Украину коммерческие компании заплатили выше рыночной стоимости.

Соответствующий платежный документ опубликовал Telegram-канал "Джокер". В нем видно, что оплату на украинский счет авиакомпании SkyUp совершила компания "Диловар".

"Это означает что коммерческие компании оплатили SkyUp за перевозку груза из расчета 1250$ за кубический метр, при рыночной стоимости на тот момент от 500$ до 900$. По-моему, это прекрасно, неправда ли, Кирилл Тимошенко?" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказались коммерческого назначения. Это является нарушением, поскольку коммерческая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.

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