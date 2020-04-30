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30 апреля • обновлено в 21:34
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За перевозку "гуманитарки" Зеленского заплатили выше рыночной цены

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За перевозку груза якобы гуманитарного груза из Китая в Украину коммерческие компании заплатили выше рыночной стоимости.

Соответствующий платежный документ опубликовал Telegram-канал "Джокер". В нем видно, что оплату на украинский счет авиакомпании SkyUp совершила компания "Диловар".

"Тимошенко, это прекрасно!" За перевозку "гуманитарки" Зеленского заплатили выше рыночной цены

"Это означает что коммерческие компании оплатили SkyUp за перевозку груза из расчета 1250$ за кубический метр, при рыночной стоимости на тот момент от 500$ до 900$. По-моему, это прекрасно, неправда ли, Кирилл Тимошенко?" – сказано в сообщении.

"Тимошенко, это прекрасно!" За перевозку "гуманитарки" Зеленского заплатили выше рыночной цены

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказались коммерческого назначения. Это является нарушением, поскольку коммерческая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
давненько не слышно было о джокере,буду за него госовать
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