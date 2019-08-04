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"За переговоры – в тюрьму!" В России нервно ответили человеку Зеленского

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Введение в Украине уголовного наказания за несанкционированные переговоры с Россией "усугубят диалог" между странами.

На это пожаловался член Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в комментарии RT, уточнив, что не понимает смысла инициативы будущего депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Богдана Яременко.

"Это не очень внятная инициатива, потому что если речь о межгосударственных переговорах, то это в любом случае делают лица уполномоченные. Не очень понятно, что понимается под словом "переговоры". Переговоры могут быть по самым разным вопросам, каждый раз это регулировать уголовным кодексом, вводить систему наказаний достаточно проблематично", — сказал он.

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Сенатора также оскорбило словосочетание "сепаратные переговоры", которое было произнесено Яременко.

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"Все такого рода инициативы очень часто "дурно пахнут", потому что предполагают совсем другое. Что понимается под сепаратными переговорами? По намеку понятно, что нельзя будет представителям партий вести переговоры с представителями властей России по политическим и экономическим вопросам", — пожаловался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яременко заявил, что нужно внести изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства, потому что Украина воюет с Россией, а в стране надо навести порядок.

До этого в команде "Слуги народа" предложили принять изменения в Конституцию и проголосовать за введение национальной автономии для оккупированного Крыма.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
Партия "Слуга народа"
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Ввести им наказание, как ссылка в Магадан по УК Украины. Если очень хотят, то пусть ведут переговоры, но только с Магадана.
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