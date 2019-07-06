"За освобождение Крыма": политзаключенный Кремля Чийгоз объяснил, почему баллотируется в депутаты

В новой Верховной Раде нужно бороться и против пророссийских сил, ведь после президентских выборов произошла активизация антиукраинских партий, которые хотят сломить сопротивление патриотических сил.

Поэтому политзаключенный Кремля, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз принял приглашение Петра Порошенко войти в избирательный список партии "Европейская Солидарность". Об этом он сказал интервью "Главком", передает пресс-служба "Европейской солидарности".

"В пророссийских реваншистов особая ненависть к Украине, к фундаментальным ценностям нашего народа и государства. Особенно это было заметно в Крыму в течение 25 лет. Я все время сравниваю Украину до 2014 года и сейчас. Помню, как когда-то говорили, мол, "какая разница" между нами и ними. И вот пришла эта "разница" в виде военного сапога, в виде российского террориста к нам на родину, где мы – люди разных национальностей и вероисповедания – мирно и спокойно жили", – отметил кандидат в народные депутаты от "Европейской Солидарности".

Ахтем Чийгоз eurosolidarity.org

По его словам, крымским татарам, которых российские террористы в Крыму подвергают жестоким репрессиям, нужна постоянная политическая и моральная поддержка с материковой Украины.

"Моему отцу 83-й год. Я его не видел три года. Когда он приехал в Киев, я ему сказал, чтобы он оставался. Но отец сказал, чтобы я продолжал свою борьбу на материке, а он должен быть там, на оккупированной территории , потому что к нему ежедневно приходят люди, которые также нуждаются в поддержке. Именно поэтому я принял приглашение Петра Порошенко баллотироваться в Верховную Раду от его политической силы "Европейская Солидарность". В парламенте будет за что бороться и с кем", – отметил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Политик убежден, что освобождение украинского Крыма состоится обязательно.

"Я никогда в этом не сомневался. Между Украиной и оккупированным Крымом постоянно сохраняется живая связь. Поэтому мы обязательно победим врага", – заявил кандидат в народные депутаты от "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ахтем Чийгоз жестко обратился к России в ООН.

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