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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"За освобождение Крыма": политзаключенный Кремля Чийгоз объяснил, почему баллотируется в депутаты

1.1тЧитать материал на украинском

В новой Верховной Раде нужно бороться и против пророссийских сил, ведь после президентских выборов произошла активизация антиукраинских партий, которые хотят сломить сопротивление патриотических сил.

Поэтому политзаключенный Кремля, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз принял приглашение Петра Порошенко войти в избирательный список партии "Европейская Солидарность". Об этом он сказал интервью "Главком", передает пресс-служба "Европейской солидарности".

"В пророссийских реваншистов особая ненависть к Украине, к фундаментальным ценностям нашего народа и государства. Особенно это было заметно в Крыму в течение 25 лет. Я все время сравниваю Украину до 2014 года и сейчас. Помню, как когда-то говорили, мол, "какая разница" между нами и ними. И вот пришла эта "разница" в виде военного сапога, в виде российского террориста к нам на родину, где мы – люди разных национальностей и вероисповедания – мирно и спокойно жили", – отметил кандидат в народные депутаты от "Европейской Солидарности".

Ахтем Чийгоз

Ахтем Чийгоз

eurosolidarity.org

По его словам, крымским татарам, которых российские террористы в Крыму подвергают жестоким репрессиям, нужна постоянная политическая и моральная поддержка с материковой Украины.

"Моему отцу 83-й год. Я его не видел три года. Когда он приехал в Киев, я ему сказал, чтобы он оставался. Но отец сказал, чтобы я продолжал свою борьбу на материке, а он должен быть там, на оккупированной территории , потому что к нему ежедневно приходят люди, которые также нуждаются в поддержке. Именно поэтому я принял приглашение Петра Порошенко баллотироваться в Верховную Раду от его политической силы "Европейская Солидарность". В парламенте будет за что бороться и с кем", – отметил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

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Политик убежден, что освобождение украинского Крыма состоится обязательно.

"Я никогда в этом не сомневался. Между Украиной и оккупированным Крымом постоянно сохраняется живая связь. Поэтому мы обязательно победим врага", – заявил кандидат в народные депутаты от "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ахтем Чийгоз жестко обратился к России в ООН.

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Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019Аннексия Крыма
Персоны
Петр ПорошенкоАхтем Чийгоз
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность"КрымНовости Крыма
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Ferat Bey
Ferat Bey
Как бы ни было обидно украинцам, как бы ни возмущались противники аннексии Крыма Россией, но с 2014 года Крым входит в состав России. Почему? Потому что чей страны пограничник охраняет границу территории, той стране эта территория и принадлежит. И это неподлежащая никаким сомнениям истина. Чьи солдаты и матросы стоят на карауле в Крыму? Российские. Значит Крым принадлежит России. Всё. Точка.
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Ferat Bey
Ferat Bey
«Европейская Солидарность» Порошенко на выборах займёт какое-нибудь 10 место, набрав от силы 7% голосов. Это сразу стало понятно, когда были представлены потенциальные депутаты в проходной 20ке партии «ЕС». Когда показали довольную мину Джемилева и с ним ещё этого крымско-татарского ... в первой 20 партии «ЕС», сразу стало понятно, что Порошенко кончит тем же, что и Ющенко – полным политическим фиаско. Почему? Потому что можно с полной уверенностью сказать, что все, у кого на стороне евреи, уже проиграли. Евреи – лучший столп грядущего поражения. Они несут семя разрушения. Кто ест от еврея, тот погибнет. А всем известно, что татарский ... Джемилев и его меджлис – это первые подхалимы евреев. Джемилев был в Рухе. Где теперь Рух? Нету Руха. Джемилев был в «Нашей Украине». Где «Наша Украина»? Нету «Нашей Украины». Так же и «Европейской Солидарности» не станет. А вечный еврей и его вечные подхалимы останутся.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В Крыму и сейчас люди разных национальностей живут мирно и спокойно. В том числе и благодаря тому что из Крыма слиняли такие баламуты как сей урюк
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