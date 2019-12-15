За наши налоги: Новосад и Ко получили почти 400 тысяч гривен зарплаты

Сотрудники Министерства образования Украины получили в ноябре 2019 года 399 тыс. грн брутто (до вычета налогов и прочих сборов) зарплаты.

Об этом сообщают "Украинские новости". При этом издание напоминает, что в октябре работники министерства целом заработали 305 тыс. грн.

По данным издания, министр образования Анна Новосад заработала в ноябре 55 тыс. грн, что на 11 тыс. больше, чем оклад премьер-министра Украины Алексея Гончарука. При этом должностной оклад чиновницы составил 12,9 тыс. грн, а остальную сумму составили доплаты, премии и индексации. Также издание отмечает, что после вычета налогов Новосад получила 44,3 тыс. гривен "чистой" зарплаты.

При этом издание озвучило зарплаты прочих сотрудников ведомства:

заместитель главы министерства Юрий Полюхович заработал 50 тыс. грн;

Егор Стадный – 58,9 тыс. грн;

Любомир Мандзий – 61,3 тыс. грн;

Петр Коржевский – 58,4 тыс. грн;

Максим Ярмистый – 55,1 тыс. грн;

Светлана Даниленко – 59,8 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Новосад сообщила, что задолженность учителям возникала из-за проблем в системе распределения денег на зарплаты.

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