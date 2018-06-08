"За нас воевать не будут": у Гройсмана рассказали, как освободят Донбасс

Украина сможет вернуть Донбасс только постепенно и с использованием миротворцев, в то же время Запад ищет варианты "заморозки" конфликта.

Об этом OBOZREVATEL сообщил постоянный представитель Кабинета министров в парламенте, народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко.

"Альтернативы введению миротворцев и постепенному, скажем так, восстановлению территориальной целостности Украины нет. Скажем откровенно - никто не даст нам самолеты и танки, и никто за нас воевать не будет", - пояснил Денисенко.

По его словам, Франция и Германия хотели бы "заморозить" конфликт.

"Пытаются ли Меркель и Макрон найти конфигурацию, при которой можно будет, скажем так, заморозить конфликт на территории Украины? Да, они ее ищут и будут искать. Будут ли они при этом отстаивать интересы "Северного потока-2" или иные выгодные им мощные бизнес-проекты? Да, будут. Но в течение последних четырех лет мы неоднократно слышали, как нас "сливает" Запад. И все же это пока не "слив", - подытожил Денисенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры с Путиным по Украине.