За миллионы долларов: Смешко продал места в своей партии

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко продает места в своей политической силе по впечатляющим ценам. Более того, рекламу он размещает даже в газете бесплатных объявлений.
Об этом рассказала на своей странице в Facebook журналист Ольга Василевская-Смаглюк, ссылаясь сразу на несколько источников.
"Цены немного "кусаются". Вот нынешний депутат от БПП Александр Домбровский приобрел себе место в проходном списке партии "Сила и честь" за $3 миллиона. А за проходное место бывшего главы таможни Макаренко его спонсорам – Хомутыннику и Фуксe – пришлось поторговаться. Начали с $3 млн, сошлись за полтора", – пишет она.
Игорь Смешко
Бизнес.медиа
Василевская-Смаглюк добавила, что в целом Хомутынник якобы купил 15 проходных мест, что обошлось ему в $15 миллионов. Кассиром партии Смешко, по данным источников, является некий Сацюк. "Вот тебе и сила, вот тебе и честь... Интересно, как будут отбивать деньги", – подытожила журналистка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после выдвижения Смешко на выборы президента Украины всплыла информация о громких скандалах, в которых он замешан.
К примеру, стало известно, что он держит на банковских счетах $121,8 тыс., €112,9 тыс., 9,3 тыс. грн, а также $270 тыс. наличными. Кроме того, Смешко до сих пор владеет орденом Дружбы народов (Российская Федерация).
Экс-глава СБУ Николай Маломуж рассказал, что в свое время Смешко был назначен на должность главы СБУ как креатура Виктора Медведчука накануне президентских выборов 2004 года.
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