За кресло мэра Житомира Сухомлин поборется с кандидатом от Зеленского: данные экзитпола

Жители Житомира не смогли выбрать мэра города в первом туре местных выборов, которые прошли в воскресенье, 25 октября.

Об этом было сказано в заявлении городской ячейки "Слуги народа" в Facebook сразу же после закрытия избирательных участков.

По данным экзитпола, лидирует на выборах действующий глава Житомира Сергей Сухомлин, который представляет партию "Пропозиція" и набрал 42% голосов.

Представители президентской партии заявили, что во втором туре ему составит конкуренцию ректор университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов, который представляет "Слугу народа" и набрал 23% голосов.

Как писал OBOZREVATEL, сеть поразили фото кабинок для голосования в Житомире, которые члены комиссии были вынуждены делать сами из ковров, тряпок и других средств.