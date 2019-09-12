За что голосуем? "Слуги народа" оконфузились из-за простого вопроса. Видео

Журналистка Даша Счастливая задала народным депутатам в кулуарах Верховной Рады вопросы о повестке дня.

Парламентарии не смогли ответить, за какие законопроекты будут голосовать (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Вы знаете, я сейчас вам не готов сказать. Еще буду пересматривать повестку, еще раз ее перечитывать. Потому что буквально вчера получил повестку дня", – ответил народный депутат Сергей Нагорняк из партии "Слуга народа".

Журналистка Даша Счастливая в Раде Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва.

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