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12 сентября • обновлено в 10:51
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За что голосуем? "Слуги народа" оконфузились из-за простого вопроса. Видео

1.4т Читать материал на украинском

Журналистка Даша Счастливая задала народным депутатам в кулуарах Верховной Рады вопросы о повестке дня.

Парламентарии не смогли ответить, за какие законопроекты будут голосовать (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Вы знаете, я сейчас вам не готов сказать. Еще буду пересматривать повестку, еще раз ее перечитывать. Потому что буквально вчера получил повестку дня", – ответил народный депутат Сергей Нагорняк из партии "Слуга народа".

Журналистка Даша Счастливая в Раде

Журналистка Даша Счастливая в Раде

Скриншот видео

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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