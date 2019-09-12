За что голосуем? "Слуги народа" оконфузились из-за простого вопроса. Видео

Журналистка Даша Счастливая задала народным депутатам в кулуарах Верховной Рады вопросы о повестке дня.
Парламентарии не смогли ответить, за какие законопроекты будут голосовать (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).
"Вы знаете, я сейчас вам не готов сказать. Еще буду пересматривать повестку, еще раз ее перечитывать. Потому что буквально вчера получил повестку дня", – ответил народный депутат Сергей Нагорняк из партии "Слуга народа".
Журналистка Даша Счастливая в Раде
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва.
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