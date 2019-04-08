За честные выборы? Глава Одесской ОГА потроллил Порошенко из-за увольнения

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов ярко отреагировал на решение президента Украины Петра Порошенко уволить его с должности.

Чиновник разместил в Facebook свое фото с табличкой "Обеспечил честные выборы. Отстранен?" (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Степанов потроллил инициативу Порошенко, которая вероятно, связана с недовольством президента результатами голосования в Одесской области за кандидатов на пост главы государства.

Акция под хештегом #честные выборы получила поддержку и среди коллег Степанова.

Его заместитель Светлана Шаталова поделилась фото с надписью: "За что отстранили Степанова? #честные выборы". С аналогичной табличкой сделали фото и другие сотрудники ОГА.

Поддержал инициативу и заместитель директора Одесского обласного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Дмитрий Самофалов. "Для меня отстранение как очень неприятный гром среди ясного неба. Отстранение одного из (а может и единственного за много лет) лучших губернаторов", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Степанов отказался подписать заявление по собственному желанию, которое ему предоставил Порошенко, сказав, что не понимает оснований для увольнения. Указ об отстранении он не признает и считает незаконным, так как только Кабмин может увольнять руководителей ОГА.

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