За 8 месяцев ни одной копейки не выделено, чтобы защитить украинцев от COVID-19
Хронология "БОРЬБЫ" С COVID-19
Премьер-министр Шмыгаль (11 ноября 2020 г.):
"Еще в августе областным администрациям было дано поручение обеспечить кислородом 80% мест. В прошлом месяце (октябрь 2020 г.) на эти цели мы направили 572 млн.грн.".
ТО БИШЬ:
в марте в Украину "приходит" COVID;
в апреле - полный локдаун в Украине, остановка всего и вся.
в апреле Правительство получает 65 млрд гривен для преодоления последствий COVID;
НО:
в августе (!!!!!) - ПОРУЧЕНИЯ (!!!!!) В ОГА по обеспечению больниц кислородом;
только в октябре (!!!!!!!) первые средства на кислород пошли в области ...
8 МЕСЯЦЕВ, Карл !!!!!
8 МЕСЯЦЕВ - ПРО*РАНО ВЛАСТЬЮ !!!!!!!!
8 МЕСЯЦЕВ - ни копейки не было выделено, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ УКРАИНСКОГО ОТ БОЛЕЗНИ !!!!!
И он подает, как огромное достижение ЗЕ-ВЛАСТИ !!!
А теперь они вновь "закрывают" всю страну на карантин!
Мерзавец ....
"Мастера спорта по преодолению Covid", с*ко !!!