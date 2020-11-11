Хронология "БОРЬБЫ" С COVID-19

Премьер-министр Шмыгаль (11 ноября 2020 г.):

"Еще в августе областным администрациям было дано поручение обеспечить кислородом 80% мест. В прошлом месяце (октябрь 2020 г.) на эти цели мы направили 572 млн.грн.".

ТО БИШЬ:

в марте в Украину "приходит" COVID;

в апреле - полный локдаун в Украине, остановка всего и вся.

в апреле Правительство получает 65 млрд гривен для преодоления последствий COVID;

НО:

в августе (!!!!!) - ПОРУЧЕНИЯ (!!!!!) В ОГА по обеспечению больниц кислородом;

только в октябре (!!!!!!!) первые средства на кислород пошли в области ...

8 МЕСЯЦЕВ, Карл !!!!!

8 МЕСЯЦЕВ - ПРО*РАНО ВЛАСТЬЮ !!!!!!!!

8 МЕСЯЦЕВ - ни копейки не было выделено, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ УКРАИНСКОГО ОТ БОЛЕЗНИ !!!!!

И он подает, как огромное достижение ЗЕ-ВЛАСТИ !!!

А теперь они вновь "закрывают" всю страну на карантин!

Мерзавец ....

"Мастера спорта по преодолению Covid", с*ко !!!

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