За 20 лет: в США оценили шансы Украины преодолеть коррупцию

Украине понадобится от 10 до 20 лет для того, чтобы окончательно преодолеть коррупцию.

Такое мнение в интервью для Радио Свобода высказал бывший сенатор американского штата Канзас (1997-2013 годы) и политолог Крис Стайнегер.

"Думаю, Украина, и остальные советские страны, имеют долгую традицию коррупции и взяток. И избавиться от этого сложно. Думаю, вам понадобится 10-20 лет, чтобы окончательно решить эту проблему", - сказал он.

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Стайнегер добавил, что усилий правительства мало, а поэтому помогать должно и общество.

Он подчеркнул, что Украине необходимо будет немало времени, чтобы наладить рост экономики.

"Думаю, вам понадобится много времени, прежде чем экономика начнет действительно расти. Она не растет моментально. Посмотрим на опыт таких стран, как Польша, Чехия, Хорватия. Среди них Польша - это хороший пример да не богатой, но довольно успешной страны, которая достигла результата за 20 лет", - сказал Стайнегер.

Как сообщал "Обозреватель", в Госдепе назвали коррупцию ключевой проблемой Украины.