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7 февраля • обновлено в 08:11
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Юзик охраняет кресло Зеленского: опубликовано курьезное фото из Рады

14.1т
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Представителей президентской партии, в частности нардепа от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова (Юзика), застали за охраной президентского кресла в зале Верховной Рады.

Сюда глава Украины Владимир Зеленский должен прибыть для рассмотрения законопроекта о рынке земли. Снимки обнародовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов.

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Президент прибыл в Раду после 9 утра, однако сразу не отправился в зал. Он пришел на фракцию "Слуга народа" и уговаривает депутатов голосовать за земельную реформу.

Нардеп от ЕС Алексей Гончаренко сообщил, что "Слуги народа" заняли трибуну, чтобы не допустить ее блокировку оппозицией. Остальные депутаты президентской партии находятся на заседании с Зеленским.

Юзик охраняет кресло Зеленского

Юзик охраняет кресло Зеленского

ФБ Яна Доброносова

Юзик охраняет кресло Зеленского

Юзик охраняет кресло Зеленского

ФБ Яна Доброносова

Юзик охраняет кресло Зеленского: опубликовано курьезное фото из Рады

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля Рада планирует приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Накануне Зеленский заявил, что министерства и Верховная Рада не выполнили девять поставленных перед ними задач.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Рынок земли в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Юрий Корявченков
Место
Украина
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
жирный ... ,ай! чего то я чуть не разматюкался!
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