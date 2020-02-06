Юзик охраняет кресло Зеленского: опубликовано курьезное фото из Рады

Представителей президентской партии, в частности нардепа от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова (Юзика), застали за охраной президентского кресла в зале Верховной Рады.
Сюда глава Украины Владимир Зеленский должен прибыть для рассмотрения законопроекта о рынке земли. Снимки обнародовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов.
Президент прибыл в Раду после 9 утра, однако сразу не отправился в зал. Он пришел на фракцию "Слуга народа" и уговаривает депутатов голосовать за земельную реформу.
Нардеп от ЕС Алексей Гончаренко сообщил, что "Слуги народа" заняли трибуну, чтобы не допустить ее блокировку оппозицией. Остальные депутаты президентской партии находятся на заседании с Зеленским.
Юзик охраняет кресло Зеленского
ФБ Яна Доброносова
Юзик охраняет кресло Зеленского
ФБ Яна Доброносова
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля Рада планирует приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.
Накануне Зеленский заявил, что министерства и Верховная Рада не выполнили девять поставленных перед ними задач.
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