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16 января • обновлено в 00:53
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"Сплошная так сплошная!" Юзик нарушил ПДД, "убегая" от журналиста. Видео

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков вновь попался на нарушении правил дорожного движения.

Соответствующее видео опубликовал на своем Telegram-канале исключенный из "Слуги народа" депутат Антон Поляков (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Автор записи заснял машину депутата. Он подошел к авто, несколько раз обратился к политику по имени и попросил комментарий (при этом четко не видно, кто находится за рулем).

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Авто Юрия Корявченкова

Авто Юрия Корявченкова

Коллаж

Водитель не стал общаться с журналистом и уехал. По пути он пересек сплошную линию.

"Слугам" народа все можно. Особенно Юзику. Сплошная так сплошная!" – возмутился Поляков.

 

Напомним, недавно неправильно припаркованное авто депутата засняли в Кривом Роге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелся скандал из-за разговора, который "слил" в свой Telegram-канал Антон Поляков. Юзик на записи пытался "порешать" выгодные дела.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Юрий Корявченков
Место
Украина
Теги
ПДД видео Партия Слуга народа
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