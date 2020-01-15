"Сплошная так сплошная!" Юзик нарушил ПДД, "убегая" от журналиста. Видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков вновь попался на нарушении правил дорожного движения.

Соответствующее видео опубликовал на своем Telegram-канале исключенный из "Слуги народа" депутат Антон Поляков (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Автор записи заснял машину депутата. Он подошел к авто, несколько раз обратился к политику по имени и попросил комментарий (при этом четко не видно, кто находится за рулем).

Авто Юрия Корявченкова Коллаж

Водитель не стал общаться с журналистом и уехал. По пути он пересек сплошную линию.

"Слугам" народа все можно. Особенно Юзику. Сплошная так сплошная!" – возмутился Поляков.

Напомним, недавно неправильно припаркованное авто депутата засняли в Кривом Роге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелся скандал из-за разговора, который "слил" в свой Telegram-канал Антон Поляков. Юзик на записи пытался "порешать" выгодные дела.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!