Юзик – налоговик, а Брагар – сапер: названы топ-6 нардепов-"гениев" в "Слуге народа"

Многие из народных депутатов Украины от президентской партии "Слуга народа" участвуют в разработке законопроектов, которые абсолютно не связаны с их образованием или предыдущей сферой деятельности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Комитет избирателей Украины, проанализировав законотворческую деятельность парламентариев, которые представляют "новые лица".

К примеру, спортсмен Жан Беленюк является соавтором проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (в части особенностей зачисления акцизного налога). Также он работал над изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающимися особенностей дорожного движения автомобилей скорой помощи и полиции. При этом Беленюк является членом Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

Жан Беленюк LIGA.net

А скандально известный Евгений Брагар хотя и является членом Комитета по вопросам свободы слова, не подал ни одного проекта закона на эту тему. Все 10 законопроектов парламентария касаются других вопросов. В частности, он предложил внести изменения в закон "О противоминной деятельности" и зарегистрировал законопроекты об изменениях в Налоговый кодекс.

Евгений Брагар "Еспресо.TV"

В свою очередь бывший свадебный фотограф Сергей Штепа инициировал изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" в части деятельности Государственной пограничной службы Украины. Также он предложил ряд изменений в Налоговый, Таможенный и Уголовный кодексы Украины. При этом депутат является членом Комитета по цифровой трансформации.

Сергей Штепа "Цензор.НЕТ"

Что касается экс-актера "95 квартала" Юрия Корявченкова (Юзика), то он предложил изменения в Налоговый кодекс по ликвидации коррупционных схем в строительной сфере и стал соавтором нового закона "О столице". Кроме этого нардеп инициировал ряд законопроектов в сфере здравоохранения.

Юрий Корявченков (Юзик) "112 Украина"

Еще один представитель "Слуги народа" Святослав Юраш, один из инициаторов создания МФО "Ценности. Достоинства. Семья", стал соавтором проекта закона "О внутреннем водном транспорте", инициировал изменения в Налоговый кодекс по развитию малого бизнеса и по упрощению работы ФЛП, а также написал закон "О самоуправлении медицинских профессий и о деятельности профсоюзов".

Святослав Юраш nv.ua

Тем временем один из самых скандальных нардепов Максим Бужанский, который ранее был журналистом, предложил целый перечень инициатив. Речь идет об изменениях в закон "Об образовании" на соответствие тестов ВНО образовательным программам, регистрации проекта закона "Об отмене закона о люстрации", предложении изменений в закон "Об учете природного газа", об обучении государственным языком в учебных заведениях и о "предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма".

Макс Бужанский "Наше місто"

"Мы предполагаем, что ряд новых лиц часто только ставят свои подписи под законопроектами авторства других народных депутатов. Однако нелогично и неприемлемо, когда депутат становится соавтором законопроекта, не читая и не понимая его сути. Не имея соответствующего образования, профессионального опыта и опыта работы в профильном комитете. Вряд ли такие депутаты могут качественно принять участие в разработке законопроекта", – сделал вывод председатель КИУ Алексей Кошель.

"Фактически сейчас в Раде сформировалась категория "парламентских гениев", которые, если оценивать их законопроектную работу, одинаково хорошо разбираются как в вопросах финансовой политики, так и в тонкостях ведения противоминной деятельности или специфики работы водного транспорта", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее проект "Чесно" обнародовал список нардепов, которые стали "лидерами" по прогулах. В ноябре их оштрафовали на 3 млн гривен. Больше всего заседаний парламента пропустили три представителя "Слуги народа", один внефракционный мажоритарщик и один член ОПЗЖ.

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