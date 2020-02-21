"Государство под угрозой": Южанина раскритиковала отчет Гончарука

Правительство президента Владимира Зеленского использовало результаты работы предыдущей власти для отчета перед парламентом о своих достижениях.

Об этом сказала депутат фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина при обсуждении отчета Кабинета Министров Украины о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году.

"Вы не знаете ни одной цифры в каком состоянии находится экономика. Мне кажется, что наше государство и население самом деле под большой угрозой", – обратилась она к премьер-министру Алексею Гончаруку.

"По состоянию на 20 февраля 2020 поступления в бюджет составили 35,2% от плана", – сообщила Нина Южанина.

По ее словам, также поступления в бюджет будут значительно не выполнены и за февраль. Кроме того, налог на добавленную стоимость в феврале возмещено только на 4,1 миллиарда гривен.

"Почему вы скрываете информацию, для того, чтобы скрыть дыру в бюджете в 120 миллиардов гривен в четвертом квартале 2019 года, вы приняли решение об увеличении до 90% отчислений от прибыли государственных предприятий? Вы понимали, что вы забираете все оборотные средства из государственных предприятий? Этим толкаете их к банкротству, подталкиваете к дальнейшему разорению", – добавила она.

Южанина также отметила, что впервые за все время в парламенте не было программы правительства, а получили сегодня то ли отчет, то ли просто присланную нам информацию.

"Большое количество различных бумажных слайдов, включающих данные за работу всего предыдущего правительства и частично свою работу. Это манипуляция всей информацией", – сказала представительница "Европейской солидарности".

"То, что делала наша команда и наши достижения – они вас не касаются. А ваш отчет на 80% состоял из достижений именно нашей команды", – подчеркнула парламентарий.

Депутат подчеркнула: "Вы должны были бы точно отделить свою работу в четвертом квартале 2019 и за два месяца этого года. Это было бы более этично и справедливо по отношению ко всем гражданам Украины".

Южанина также отметила, что новая власть все две предвыборные кампании критиковала работу предыдущего правительства, так должна пересмотреть все процессы и скорректировать их.

При этом она отметила, что выступление Гончарука полностью отличается от информации, которую раздали народным депутатам в материалах отчета правительства.

"Вы сказали, что вы сделали аудит всех кадастров. Но вы его доработали. Вам оставалось только закончить ту большую работу, которую делала предыдущая власть", – отметила депутат.

"Об аудите численности населения вы снова сказали неправду, потому что эти данные, вы обнародовали это был не аудит, а не перепись. Это все статистические данные, которыми мы и так владели", – также сказала депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе.

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