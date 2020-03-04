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4 марта • обновлено в 14:22
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Южанина обвинила Зеленского в некомпетентности назначения министров

2.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает на пост премьер-министра и других членов Кабинета министров кандидатов, что не подготовлены для работы в условиях кризиса.

Такое заявление сделала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина, передает пресс-службу политсилы.

Она отметила, что не поняла логики президента Зеленского в вопросе увольнения премьера Алексея Гончарука и смены министров в правительстве.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Это какой-то неудержимый характер у президента – сегодня говорить, что все хорошо и поддерживать премьера, и потом через неделю говорить о том, что необходимо изменение и так искать нового премьера", – отметила Южанина.

Она добавила, что никакой пользы такое изменение не даст.

"И сами не подготовились, и человек не подготовлен, и команды нет никакой новой у нового премьера. Все это выглядит абсолютно непрофессионально и не нужно. Самое главное, что никакой пользы такое изменение точно не даст", – подчеркнула нардеп.

По словам Южаниной, непонятно, как будет управлять экономикой человек без представления о масштабах экономики страны.

Нина Южанина

Нина Южанина

"ЕС"

"Мне кажется, это просто подставляются определенные лица, которые зайдут в правительство. Они сами, мне кажется, попросятся на выход. В любом случае они до осени не доработают", – сообщила она.

Она подчеркнула, что для исправления сложившейся ситуации в экономике должны быть назначены подготовленные люди, которые знают, как вывести экономику из кризиса.

"О будущем премьере говорят как раз что у него нет такого стержня. И, к сожалению, того что премьер должен уметь говорить "нет" и Офису президенту, и другим компаниям, которые его будут побуждать к каким действиям и к принятию решений. Если этого стержня не будет у премьера, этот премьер также не продержится", – добпвила Южанина.

Депутат добавила, что фамилии новых министров, обнародованные в СМИ, "настораживают, потому что это люди с совершенно разными ценностями, с разным пониманием управления страной".

Как сообщал OBOZREVATEL, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявила, что в Украине нет независимого парламента, нет независимых правоохранительных органов и нет независимого правительства.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Зеленский Нина Южанина
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Вова обиделся на одного за то, что обозвали его профаном и назначил другого, кто заразительно смеется над его дурацкими шутками! А страна - да ...по роялю!
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