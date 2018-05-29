Министр финансов Данилюк скандалит, чтобы не платить налоги - Южанина

Демарш министра финансов Украины Александра Данилюка на заседании Кабинета министров 23 мая может быть связан с делом о неуплате топ-чиновником налогов.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, сообщает "Деловая столица".

"По этому поводу идут судебные заседания, наверное, уже состоялось второе или третье. И, я так понимаю, там представлены документы (от британских налоговиков). Поэтому стоит наблюдать, как будет происходить судебное разбирательство. Там ничего натянутого нет", - заявила она.

По мнению Южаниной, поведение людей, которые отвечают за налоговую систему страны, фактически разрушает Государственную фискальную службу как институт.

"Это выглядит настолько глупо. Все в стране понимают последствия, если развалится ГФС - организация, которая руководствуется Минфином и обеспечивает 90% поступлений в бюджет. Руководитель разрушает эту систему", - подчеркнула она.

Также глава профильного комитета ВР раскритиковала качество законопроектов, которые министерство финансов подает в парламент, отметив, что они нуждаются в глубокой доработке, и в большинстве неприемлемы даже в первом чтении.

"Мы уже имеем министра, который ни на один вопрос не может дать ответ, потому что он не в теме. Каждое его выступление в сессионном зале - это шедевр. Человек не знает элементарных вещей. Перепутал электронную акцизную марку с электронной акцизной накладной. Но это далекие, разные понятия, разная система контроля", - подчеркнула Южанина.

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Южанина высказала предположение, что Данилюк планирует уйти в политику, а вопрос о назначении очередного, уже шестого, заместителя главы Минфина мог стать удобным поводом для скандала.

"Шестой заместитель - это странно. Простите, в Государственной фискальной службе один заместитель. Поэтому я считаю, что есть что-то глубже, чем назначение шестого заместителя. Ситуация очень сложная. А Данилюк хочет сохранить свое реноме. Чтобы сразу пойти в политику", - сказала Южанина.

Напомним, во время заседания Кабинета министров Украины 23 мая между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла перепалка, которая может закончиться отставкой первого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Данилюку может грозить тюремный срокиз-за незадекларированной квартиры в Лондоне стоимостью порядка 29 млн гривен.